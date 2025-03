Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese domani in campo con il Pontedera. Caccia al riscatto dopo il ko di Pesaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prosegue la preparazione della, in vista della sfida disera con il(oggi allenamento pomeridiano,mattina la seduta di rifinitura). L’obiettivo, sul monte Amiata, è riscattare subito il ko subìto ae tenersi stretto il posto in classifica, con vista play off. Purtroppo la trasferta in terra marchigiana ha lasciato strascichi pesanti: Daniel Frey (foto) ha rimediato una lesione del legamento del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Tradotto: stagione finita. Una brutta tegola per le zebrette: il centrocampista, dall’arrivo di Formisano in panchina, si è ritagliato il proprio spazio, coprendo più ruoli, inanellando ottime prestazioni e segnando anche gol pesanti. I guai, per il tecnico bianconero, non si fermano qua: perdovrà rinunciare anche a Polidori, tornato in infermeriala ricaduta subita con la Spal, e Nicoli, espulso domenica al Benelli, quindi squalificato.