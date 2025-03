Baritoday.it - Serie C, Monopoli: per la gara con il Potenza sarà attiva la Promo Terzo Tempo

Leggi su Baritoday.it

Una nuova iniziativa per coinvolgere i più giovani, una nuova iniziativa per sostenere ilsettore. Per la partita, in programma domenica 6 aprile 2025, alle ore 15, allo stadio Vito Simone Veneziani di, la SS1966 ufficializza la