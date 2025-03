.com - Serie C Femminile / Jesina Aurora, obiettivo continuità: al Carotti arriva la Spal

Le leoncelle tornano alin cerca diper affrontare le ferraresi e mantenere il sesto posto in classifica: il programma della garaJESI, 27 marzo 2025 – Ritorno alper la, che questa domenica tra le mura amiche affronterà la, in un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe.Le leoncelle hanno infatti reagito con prontezza al ko casalingo contro il Vicenza con una vittoria di carattere in casa del Gatteo Mare (festeggiamenti post-partita in copertina), tutt’altro che scontata, nonostante la classifica, per i grandi progressi fatti dalle romagnole in stagione. Le ragazze di mister Casaccia son state brave a gestire i momenti di difficoltà e a colpire quando la sfida lo permetteva, portandosi a casa tre punti molto importanti grazie a Verdini e Ciccarelli.