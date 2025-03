Sport.quotidiano.net - Serie B, la corsa salvezza del Brescia parte dal difficile campo dello Spezia

L’anticipo del venerdì sera che aprirà la trentunesima giornata diB vedrà inper una sfida molto importante per entrambe, seppur per motivi contrapposti. In effetti i liguri padroni di casa sono decisi a continuare l’inseguimento al secondo posto del Pisa che vale la promozione diretta inA e dista attualmente cinque punti (senza dimenticare la necessità di tenersi alle spalle l’ambiziosa Cremonese), mentre le Rondinelle, scivolate dopo l’ultimo turno in zona playout, devono trovare la forza per rialzarsi e rilanciare la loroverso la. Incontro da non sbagliare, dunque, per entrambe le contendenti, con gli spezzini che recuperano in extremis Francesco Pio Esposito, nato Castellammare di Stabia, ma ormaino d’adozione come la sua famiglia, ma devono rinunciare al fratello Salvatore, a Soleri e allo squalificato Vignali.