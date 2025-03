Liberoquotidiano.it - Serie A, dove può tornare (subito) Thiago Motta: schiaffo alla Juve

Per Gian Piero Gasperini quella in corso sarà probabilmente l'ultima stagioneguida dell'Atalanta. Il tecnico ex Genoa, vincitore l'anno scorso dell'Europa League, ha voglia di nuove esperienze e dirà addio conscio anche di alcuni legami non positivi con alcuni giocatori della sua squadra, vedasi Lookman. Per l'estate è uno dei candidati per il posto di allenatore dellantus, insieme a Conte, Pioli, Mancini e Xavi. Intanto, all'ultima premiazione della Panchina d'Oro di inizio settimana ha detto di “star benesono, poi come tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine — le sue parole — l'inizio si conosce, la fine non si sa mai”. Il suo contratto però è in scadenza a giugno. L'ipotesi oltrepotrebbe essere la Roma. I Friedkin avrebbero dato l'ok per spingere sull'allenatore piemontese, secondo Sportmediaset, tanto che avrebbe già avuto contatti con il d.