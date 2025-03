Ilgiorno.it - Sergio Bernal, una star tra flamenco e pop: "La mia danza fatta di emozione e bellezza"

È il grande momento dei divi del balletto. E nel mazzetto di testa spicca lo spagnolo, che nel tour italiano 2025 con il suo “SeR, dalal pop”, tocca Brescia sabato. Nato a Madrid nel 1990, ha nel suo bagaglio ilpiù colto e raffinato, e una formazione completa di balletto e. C’erano precedenti artistici in famiglia? Ci sono stati ostacoli? "Nessuno. I miei che non sapevano nulla del mondo del teatro, avevano qualche ansia per il mio futuro, ma mi sono diplomato a pieni voti e sono entrato subito nella compagnia prestigiosa di Rafael Aguilar e poi nella Compañia Nacional dove sono diventato principal nel 2016. La fiducia ha pagato". Adesso, come stella internazionale, è il tempo dei gala. Com’è accaduto? "Dal 2020 sono free lance. Volevo crescere personalmente, scegliere le coreografie e creare, stavolta porto con me due supertori di, Carlos Romero e Cristina Cazorla, ma anche una stella classica, Ana Sophia Scheller, con musica e cante dal vivo".