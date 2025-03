.com - SereNata a Napoli: il tour 2025 di Serena Rossi col suo primo spettacolo teatrale

Leggi su .com

: ilideato e interpretato dadedicato al Capoluogo campano si arricchisce di nuovi imperdibili date dopo il successo delle date primaveriliA grande richiesta, dopo il successo delle date primaverili che si avviano al completo sold out, il calendario di appuntamenti di– ilideato e interpretato da(qui la nostra video intervista) dedicato a– si arricchisce di nuovi imperdibili date. Dagli Scavi di Pompei, alla Cavea Auditorium Parco della Musica passando da Spoleto fino al Teatro Romano di Verona, solo per citarne alcune, continuerà il racconto didi una città dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile, un viaggio emozionante e intenso, fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per raccontare una città leggendaria e affascinante.