Ilgiorno.it - Seregno, “abusi sessuali sui ragazzi dell’oratorio”: indagato don Samuele Marelli ex direttore della Fondazione oratori milanesi

(Monza e Brianza), 27 marzo 2025 – Le indagini, riservatissime,Procura di Monza e parallelamente il processo canonico avviato dalla Curia. Al centro c’è don, 49 anni, brillante figura sacerdotale già al vertice per diversi anni e a partire dal 2008Federazione– scelto e voluto dall’allora arcivescovo di Milano Angelo Scola – la Fom, che riunisce 1.200distribuiti su tutto il territorio lombardo. Su donpesa un’accusa pesantissima, quella di molestienei confronti deidi una delle parrocchie di. Comportamenti e “attenzioni” che avrebbe messo in atto, secondo l’indagine in corso, dal 2017 all’inizio del 2024 periodo durante il quale è stato responsabilecomunità religiosa “Giovanni Paolo II”, oltre chepastorale giovanile che riunisce sei parrocchiecittà brianzola.