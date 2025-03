Lanazione.it - Serata speciale a Villa del Palco. Con i madrigali di Monteverdi

Baci soavi e cari. Idi Claudio: è il titolo del concerto di domenica alle 18.30 adel. Protagonista sarà l’Ensemblestico Biagio Pesciolini, diretto da Mya Fracassini, apprezzata docente della scuola Verdi. Idi Claudio, uno dei musicisti più innovativi della storia della musica, segnano le origini della canzone moderna: una musica piena di colore, di analisi psicologica e introspettiva, di passione, sensualità e di umanità, anche in virtù del fatto che queste composizioni utilizzano testi di autori di primaria importanza come Petrarca, Torquato Tasso, Guarini o Rinuccini. L’ensemble Biagio Pesciolini affronta per la prima volta un programma monografico dedicato al grande compositore, eseguendo brani che spaziano dal primo (1587) al quinto libro (1605).