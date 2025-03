Sequestri per 14 milioni a due fiancheggiatori di Messina Denaro

Iltempo.it - Sequestri per 1,4 milioni a due fiancheggiatori di Messina Denaro

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro per un valore complessivo di 1,4di euro, emessi dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di una donna e un uomo risultati tra i principalidi Matteo. Igiungono all'esito di due procedimenti di prevenzione avviati in seguito alla cattura del latitante su delega della Procura della Repubblica – D.D.A. Gli accertamenti, nello specifico, sono stati finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale delle persone condannate in primo grado di giudizio celebrato con rito abbreviato, rispettivamente, alla pena di 11 anni e 9 mesi e di 14 anni di reclusione, e dei loro nuclei familiari, nonchè a tracciare possibili flussi didiretti a finanziare la latitanza del “boss” di Cosa nostra.