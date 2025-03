Sequestrata la sala operatoria di Carlo Bravi il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus La morte dopo la liposuzione | Sono disperato

Leggi su Open.online

Ilindagato per ladiin seguito a una, è «». Ad affermarlo è lui stesso. «Dire cheper quanto accaduto è dire poco», ha infatti dichiarato, medico che ha, 62enne deceduta l’11 marzo 2025, 12 giornil’intervento. Le parole del– citate dal Messaggero – arrivano mentre i Nas effettuano i controlli nella clinica privata di via Tito Labieno, Cinecittà, dove la donna era stata operata. Laè stata. Nelle stesse ore,in corso i funerali della vittima ad Ardea, in provincia di Roma. Il medico – che era già stato condannato in primo gradoun altro intervento con cui, nel 2017, aveva deformato il seno di una donna a cui aveva promesso un ingrandimento fino alla quarta taglia – rigetta la versione della procura, che lo indaga per omicidio colposo.