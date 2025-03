Calciomercato.it - Sentenza UFFICIALE: assolto dopo dieci anni di processo

quasiecco ladefinitiva:con la formula pienacon formula pienaquasi. Per il calciatore finisce un incubo durato praticamente gran parte della carriera.Monza, Izzo: il fatto non sussiste (LaPresse) – Calciomercato.itAdesso Armando Izzo è statocon formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli dall’accusa di concorso in associazione mafiosa. Il fatto non sussiste. Una liberazione per il difensore centrale del Monza. I fatti risalgono ai tempi in cui Izzo militava nell’Avellino, nel campionato di Serie B 2013-2014.A riguardo il Monza ha diramato un comunicatoin cui si sottolinea l’assoluzione del calciatore, manifestando tutto il proprio sostegno nei confronti del centrale partenopeo:“Armando Izzo è statocon formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, perché il fatto non sussiste.