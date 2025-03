Laprimapagina.it - Sentenza del TAR Lazio sul Bergamotto di Reggio: il commento del Comitato Promotore IGP e le preoccupazioni del settore

Leggi su Laprimapagina.it

Ladel TARdel 24 marzo 2025, emessa a seguito del ricorso del Consorzio della DOP “diCalabria – Olio essenziale” contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Regione Calabria, non blocca l’iter per il riconoscimento dell’IGP per ildiCalabria, come erroneamente riportato da alcune fonti. Anzi, secondo quanto sottolineato dalper ildiCalabria IGP e la sua tutela e valorizzazione (A.T.S.), lanon approva nemmeno la DOP per il frutto.“Non è sufficiente fidarsi delle notizie fuorvianti,” scrivono sui social, “è fondamentale leggere laper comprendere la situazione”. Nel frattempo, la crisi che affligge il comparto bergamotticolo continua ad aggravarsi, con l’ingresso sul mercato di bergamotti a basso prezzo provenienti da altre regioni, danneggiando i produttori locali.