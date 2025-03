Ilfattoquotidiano.it - “Sei una scimmia”: la squadra brasiliana denuncia insulti razzisti alla Viareggio Cup. Lascia il campo e perde a tavolino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche uno dei più importanti tornei di calcio giovanile viene macchiato dal razzismo.Cup, durante la partita tra Torino e Internacional di Porto Alegre, il calciatore dei brasiliani Barbosa Kauã è stato espulso per aver tirato un pugno al granata Filippo Conzato dopo che questo gli avrebbe dato della “” per ben due volte. In segno di protesta, l’Internacional ha abbandonato ilndo 3-0 a.Secondo quanto riportato da La Stampa, la società granata ha svolto un’indagine interna che avrebbe smentito quandoto dall’Internacional di Porto Alegre. D’altro canto, il club brasiliano ha rito una nota ufficiale: “L’Internacional condanna fermamente l’atto di razzismo subito dall’atleta Barbosa Kauã nella partita contro il Torino. Il Club ribadisce il suo impegno irrinunciabile nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e fornirà tutto il supporto necessario all’atleta adottando le misure appropriate affinché il caso venga debitamente valutato e gestito dalle autorità italiane“.