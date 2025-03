Iodonna.it - Secondo la madre sarebbe stato l'abuso di bevande energetiche a stroncarla, ma i medici non confermano

"Katie Donnell, insegnante della Florida e amante del fitness, è morta improvvisamente a 28 anni per un arresto cardiaco. La, Lori Barranon, ha attribuito la tragedia al consumo eccessivo di, che Katie assumeva fino a tre volte al giorno insieme a integratori di caffeina. Dalle star alle passerelle, tutte le anime del bodysuit guarda le foto Le parole della: «Era l’immagine della salute»«A 28 anni non ci si aspetta che qualcuno muoia per un infarto», ha dichiarato Barranon intervistata dalla testata americana Kenney & News Media.