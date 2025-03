Dayitalianews.com - Se ne è andata Regina Concutelli: l’addio a una maestra dell’arte dolciaria. I funerali si terranno domani alle ore 11:00 presso la Collegiata di Santa Maria Maggiore a Ceprano

La città disi raccoglie nel dolore per la scomparsa di, figura amatissima e storica colonna portante della tradizione gastronomica locale. Conosciuta da tutti come “la signora dei dolci”,ha saputo coniugare passione, talento e spirito di servizio, lasciando un segno indelebile nel cuore dei suoi concittadini.Il suo nome inciso nella memoria collettivaPer decenni, la pasticceria di, affacciata sulla piazza principale del paese, è stata molto più di un esercizio commerciale: era un luogo di incontro, di profumi familiari e sapori autentici, dove ogni torta, biscotto o gelato era realizzato con cura artigianale e amore sincero. Il suo sorriso dietro il bancone, la gentilezza con cui accoglieva ciascun cliente, sono ricordi che oggi risuonano come un’eredità umana profonda.