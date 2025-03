Ilfattoquotidiano.it - “Se il mondo finisse, chi sceglierei per un’ultima notte di sesso? Elon Musk. Molti clienti ci provano, ti dicono ‘voglio fare il trattamento’ poi ti arriva la foto dell’*******”: Jenny Urtis si racconta

Si chiama Perse ed è un podcast condotto da Sabrina Bambi nel quale gli ospiti sino senza filtri, nemmeno uno. Prendiamo per esempio, chirurga estetica che della sua transizione parla così: “Sono tipo una lei. Un lei che bacia lui, che vuole lei, che ama lei, che poi prende la mononucleosi”. D’ispirazione “Belve“, la domanda iniziale è “che persa si sente?”: “Persa in mezzo al mare, in una barca. Persa come una sirena in una barca! L’ho detto anche alla mia maga oggi pomeriggio, e lei mi ha detto: Sì, però ricordati che la barca è fatta per essere guidata. Quindi, anche se vi sentite perse, la barca si può guidare. Non bisogna mandarla alla deriva”, la risposta di.Le dichiarazioni della chirurga estetica sono tante, tantissime, dal tentativo di partecipare a Sanremo col brano ‘Gossip‘ che però è stato scartato, a una sua esperienza mistica: “Io una volta ho sentito la vocina che mi chiamava e mi sono rinchiusa in un convento per un mese.