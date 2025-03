Se alcuni siti non si aprono su PC ma altri sit e internet funziona cosa fare

Leggi su .com

Quandononbene i problemi possono essere causati sia dall'operatoresia dalla configurazione di rete interna. Possiamo accorgerci di questi problemi notando che i download non finiscono mai e rimangono fermi, che la connessione va e viene, che il servizio in streaming salta sul più bello o si presenta con una qualità notevolmente più bassa rispetto all'inizio o che la diretta Zoom salta sul più bello senza dare nessun preavviso.In questa guida, esploreremo le possibili cause e le soluzioni più efficaci per risolvere il problema semanon sio sono molto lenti a caricare.LEGGI ANCHE -> Come capire se il modem router è guasto 1) Verificare se il problema riguarda solo un sito o piùPrima di tutto, controlla se il problema interessa un solo sito web o più: Se solo un sito non si apre, potrebbe essere un problema temporaneo del server.