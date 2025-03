Ilrestodelcarlino.it - "Scusi, ha da cambiare?". Ma è una truffa: arrestato

Chiamarlo illusionista sarebbe troppo, ma il nuovo ’mago’ delle truffe – prima di esseredalla polizia – mette a segno un colpo anche al Centro Leonardo. Sì, perché contando e ricontando le banconote davanti a una commessa nella galleria commerciale riesce a sottrarle un bottino del valore di 190 euro. Il raggiro avviene praticamente sotto gli occhi degli agenti in borghese del commissariato imolese che da un po’ seguono l’uomo, un quarantenne romeno con svariati precedenti. In compagnia di un’altra persona, viene avvistato per la prima volta a bordo di un’auto con targa straniera. I due esaminano i vari parcheggi dei centri commerciali, finche non ’scelgono’ quello del Leonardo. Nel frattempo vengono seguiti passo passo dagli agenti di polizia. Da quel momento iltore viene visto entrare e uscire da svariati negozi, arrivato al terzo sembra fare un paio di operazioni di casa, e viene così fermato e identificato.