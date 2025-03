Scuola nel dl Pnrr una norma per l’assunzione dei docenti idonei ai concorsi | cosa dice il testo

Leggi su Fanpage.it

Cambia il sistema di reclutamento degli insegnanti, per coloro che hanno sostenuto le prove deidel 2023 e 2024,1 e2. Unaprevede l'integrazione delle graduatorie con la categoria degli, "prevedendo l’utilizzo di coloro che hanno superato le prove di concorso ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori". Lola bozza di un decreto del MIM, che sarà discusso domani in Consiglio dei ministri.