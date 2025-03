Scuola maestra di pace il 25 maggio torna la marcia di Barbiana

Leggi su Corrieretoscano.it

VICCHIO – Si terrà domenica 25a Vicchio la 24esima edizione delladi. Il tema di questa edizione èdi.A promuoverla l’Istituzione Don Milani, la Fondazione Don Milani, l’Associazione Gruppo Don Milani di Calenzano, con il Comune.L’appello per la2025 è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane, che ricordano come ladiabbia ancora oggi tanto da insegnare, anche nella via stretta della ricerca della. Domenica 25si salirà a piedi fino alla piccola località di, nella quale con don Lorenzo Milani nacque una straordinaria esperienza educativa, per “unastrumento di democrazia e di emancipazione sociale, che insegni a collaborare e non a prevaricare, che non lasci indietro nessuno e sia luogo dove si impara a convivere nelle diversità e a comporle, valorizzando ciò che con l’altro abbiamo in comune e non ciò che ci differenzia”.