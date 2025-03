Scuola è scontro sull’aumento degli stipendi dei docenti | Un bluff dicono 150 euro ma è meno della metà

Leggi su Open.online

Aumenti da 150lordi per idelle scuole, 142 per quelli universitari, 211 per la ricerca e 130 per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). Sono queste le cifre proposte dall’Aran, l’agenzia che negozia per conto del governo con i sindacati, per il rinnovo del contratto. Le organizzazioni sindacali sono andate su tutte le furie. Questi aumenti, a loro avviso, sono del tutto «inadeguati» rispetto all’inflazione e alla perdita di potere d’acquisto subita negli ultimi anni. Inoltre, quasi il 60% di queste somme è già stato anticipato sotto forma di indennità di vacanza contrattuale maggiorata (circa 80al mese), il che significa che l’incremento reale in busta paga, a trattativa conclusa, si ridurrà a poco più di 60al mese. L’ira dei sindacati: «Ifaticano a pagare le bollette»Per la Flc Cgil, gli aumenti proposti sono «salari del tutto inadeguati».