Scuola 5 milioni per le borse di studio in Emilia-Romagna | ecco a chi spettano

Bologna, 27 marzo 2025 - India quasi 24mila studenti. Cresce anche l’importo dellediche saranno assegnate al 100% degli studenti aventi diritto in regione. La Giunta infatti ha stanziato 5di euro per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli enti del sistema regionale, appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 15.748,78 euro.di: quanto ha speso la Regione Insono in tutto 23.930 gli studenti che riceveranno il contributo economico grazie a fondi regionali e statali. Per rendere questo possibile sono stati aggiunti ai 2e 100mila euro (cifra derivante dalle risorse del ministero dell’Istruzione e del Merito destinate all’) ulteriori 2e 750mila euro di fondi regionali.