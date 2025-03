Internews24.com - Scudetto Inter, Ripice avvisa: «Non so chi vincerà, ma vi dico che potrebbe influire il fattore…»

Francesco Repice ha rilasciato un'vista esclusiva sulle colonne di Inter News24. Tra i vari temi menzionati anche la lotta Scudetto Inter contro il Napoli. Ecco cosa dice: REPICE SULLO SCUDETTO INTER – «Non so chi arriverà davanti, avrei delle doti divinatorie se lo sapessi (ride n.d.r). Quando si gioca punto a punto e mancano 9 giornate, può succedere veramente di tutto. Bisogna sicuramente tenere in considerazione gli impegni dell'Inter ed il fatto che il Napoli giocherà semplicemente una partita a settimana e questo potrebbe influire. C'è anche da dire che l'Inter ha una rosa molto profonda, quindi in grado di sostenere i tre impegni. Non saprei comunque, anche perché lo scontro diretto c'è già stato, ma 27 punti sono tanti e stiamo entrando in una fase appassionante.