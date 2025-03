Ildifforme.it - Screening del cancro Colo-rettale nella Regione Lazio: lo stato dell’arte

Leggi su Ildifforme.it

Ildeln retto è uno dei tumori più frequenti in entrambi i sessi nei Paesi Occidentali, nonché seconda causa di morte tra i tumori in Italia. E’ in questa ottica che il 29 marzo 2025 è stata organizzata dall’AIGO regionale, presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, una giornata dedicata al tumore .L'artidel: loproviene da Il Difforme.