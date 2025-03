Dayitalianews.com - Scossa di terremoto nel modenese: sisma di magnitudo 2.7 vicino a Pavullo nel Frignano

Questa mattina, alle 9:57, unadidi2.7 è stata registrata nella zona del, precisamente a 3 chilometri danel. Ilsi è verificato a una profondità di 29 km ed è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma.Un evento sismico lieve ma avvertitoNonostante lacontenuta, laè stata avvertita da alcuni residenti, soprattutto nei piani più alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti.Un’area ad attività sismica costanteL’Appenninoè una zona soggetta a frequenti movimenti tellurici di bassa intensità, dovuti alla naturale attività geologica della regione. Eventi come quello odierno rientrano nella normale dinamica sismica della zona, ma restano sotto l’attenzione degli esperti per individuare eventuali evoluzioni.