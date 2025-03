Velvetgossip.it - Scopri le sorprese della quarta tappa di Pechino Express 2025

Leggi su Velvetgossip.it

Il reality showcontinua a sorprendere il pubblico con la sua, che si svolgerà in Thailandia. Dopo un entusiasmante viaggio nelle Filippine, le sette coppie rimaste in gara si preparano ad affrontare una nuova sfida: percorrere 450 km da Khon Kaen a Phitsanulok. La puntata andrà in onda domani, giovedì 27 marzo, promettendo momenti emozionanti e colpi di scena.La Thailandia, conosciuta come la “Terralibertà”, è un paese ricco di bellezze naturali e culturali. Templi antichi e modernità si fondono in un mix unico, offrendo ai viaggiatori dil’opportunità di immergersi in una realtà ricca di spiritualità e natura. La primadel viaggio avrà inizio nella città di Khon Kaen, un importante centro urbano caratterizzato da un’intensa vita culturale e sociale.