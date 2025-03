Ilgiorno.it - Scopri i Musei Civici di Brescia con il Passaporto: un viaggio tra arte e cultura

Tante e tali le curiosità e bellezze dei 5di, che per esplorarli esiste un. Offerto in dono da una generosana (Ilaria Crema). Direttore Stefano Karadjov, “Buon!” a chi lo augurate? "Ai ragazzini della quinta elementare, che possono farsi accompagnare gratuitamente da un adulto. Per quattro anni collezionando timbri e biglietti anche delle attività per famiglia, o dei film che si sono goduti nel nostro Cinema Nuovo Eden, ottengono la Gold Card". Lasciamo immaginare agevolazioni e scoperte, tra mostre e altre iniziative. Tanto più apprezzate come “gite“ appena le scuole si chiudono. "I “campi estivi“ di una settimana, che proponiamo a chi ha dai 5 ai 16 anni, non sono parcheggi. Ma esperienze di formazione, anche in inglese, e avvicinamento all’: ben mille “campeggiatori“ attirati".