Scoperto a Roma l' albero della droga

AGI - Una tana scavata nel tronco di unutilizzata come nascondiglio per la: è il ripostiglio segreto scovato dagli agenti del VI Distretto Casilino esezione volanti durante l'ultimo blitzpolizia di stato a Tor Bella Monaca, alla periferia di. Da via Camassei a via Capitini sono così scattati in poco tempo sei arresti. Tra sterpaglie, muretti rialzati e auto "vedette" utilizzate come deposito per lo smercio, gli agenti hannoe sequestrato oltre 70 dosi tra cocaina e crack pronte per la vendita al dettaglio ai loro clienti. A finire in manette un 43enneno, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari e intercettato dai poliziotti mentre transitava in via Albert Schweitzer, e cinque pusher di origine nordafricana ena di età compresa tra i 19 ed i 34 anni.