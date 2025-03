Agi.it - Scoperte all'Acqua Acetosa fortificazioni dell'VIII secolo a.C.

Leggi su Agi.it

AGI - L'antica e leggendaria età di Romolo, primo Re di Roma secondo la tradizione, riemerge inaspettatamente fuori città, verso il mare, cambiando la percezione di una Roma arcaica arroccata tra Palatino e Celio. Già nell'avanti Cristo, la futura Caput Mundi si espandeva e si insediava in siti molto lontani dal cuore'Urbe, ma cruciali per i commercia città nascente. Una campagna di scavo condotta dall'Università di Roma Tor Vergata adLaurentina, zona suda Capitale a ridosso del Raccordo Anulare, ha individuato i resti di almeno due edifici del VIavanti Cristo e documentato parte di una fortificazione protostorica con il recupero di reperti risalenti anche all'età del Bronzo finale. Il sito corrisponde a un insediamento di circa due ettari, presso l'ottavo chilometroa moderna Via Laurentina, con accesso attuale da via dei Casali di San Sisto.