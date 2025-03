Biccy.it - Scoop su Shaila e Lorenzo, la decisione dell’ex gieffina fuori dal GF

Per almeno due settimaneGatta nella casa del Grande Fratello ha detto di tutto suSpolverato, durante il periodo di maretta l’ex velina ha dato al modello dei pigiami dell’egoista, egoriferito, narcisista, str*nzo, cattivo, ma come al solito tutto si è risolto con una scena degna della soap trash Intrighi e Passioni. Dopo il limone in giardino (che effettivamente sapeva più di gastroscopia a favore di telecamera), la regina dei mercati di Secondigliano e il suo “Lollo” hanno siglato un armistizio, che però potrebbe già essere decaduto. Nelle ultime ore Biagio D’Anelli e Grazia Sambruna hanno sganciato unoproprio sul futuro protagonista di The Lady e l’ex velina di Striscia.Losu: “Lei ha detto che vuole liberarsi di lui”.Dal suo sgabello a 361 Lounge, Grazia Sambruna ha rivelato cheavrebbe confidato a un suo amico che vorrebbe liberarsi di:”Ho unoproprio su