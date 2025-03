Chietitoday.it - Scontro frontale tra due auto a Mozzagrogna: tre persone ferite

Leggi su Chietitoday.it

Un incidente stradale con tre feriti si è verificato questa mattina, 27 marzo, a, lungo la strada provinciale che scende in Val di Sangro.Alle 7.30 circa, in contrada Rosciavizza, duevetture che viaggiavano in direzioni opposte, una Renault Clio condotta da un 29enne ucraino.