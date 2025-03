Ilrestodelcarlino.it - Scompare per 24 ore, ritrovata viva tra i rovi di un fosso

Civitanova, 27 marzo 2025 – Un’anzianaper ventiquattro ore e viene trovata in via delle Fosse, vicino all’ex camping Le Giare. La donna, titolare di uno chalet e molto conosciuta a Civitanova, vive da sola in un condominio del litorale. Il suo mondo è la spiaggia nord, dove pastura i suoi amati gabbiani ogni giorno. Da qualche tempo però si avventura anche oltre la statale Adriatica e, come le è successo già in precedenza, probabilmente perde l’orientamento e non riesce a ritrovare la strada di casa. È successo qualcosa di simile anche stavolta. Avvistata martedì mattina, di lei si sono poi perse le tracce. Non ha nemmeno fatto rientro per la notte e quando scatta l’allarme iniziano le ricerche che coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile, e si estendono fino al porto.