Gqitalia.it - Scissione 3 non è dietro l'angolo ma - colpo di scena! -, nella sua attesa puoi leggere un romanzo prequel quasi segreto

Leggi su Gqitalia.it

Sì, se sei fan di, sappi che per completare la tua idea dello show, esiste anche un volumetto poco conosciuto daquanto prima, un racconto breve uscito più o meno quando è stato pubblicato The We We Are, l'episodio finale della prima stagione di questo cult Apple tv+. Era l'8 aprile del 2022. Joe Biden era ancora presidente degli Stati Uniti e Twitter si chiamava ancora Twitter. Erano altri tempi. Tempi remoti, considerando quanto tutto sembra essersi accelerato post pandemia. La serie di Ben Stiller e Dan Erickson sarebbe tornata solo il 16 gennaio 2025,tre anni dopo, riuscendo a cancellare in unsolo tutto il tempo perduto con un episodio brillante dopo l'altro. Eppure eccoci di nuovo qui:2 è appena terminata, sempre con grande stile, e il network ha confermato che ci sarà una terza stagione, ma ci vorrà del tempo prima di vederla.