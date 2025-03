Sciopero metalmeccanici 28 marzo stop di 8 ore e manifestazioni in tutta Italia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –invenerdì 282025 in, per il nuovo contratto nazionale, scaduto a giugno 2024. La mobilitazione di 8 ore è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm, per sollecitare la riapertura della trattativa con Federmeccanica e Assistal. Previsteregionali e provinciali in. "Dopo le .