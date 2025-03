Lapresse.it - Sciopero del 28 marzo 2025: la protesta dei metalmeccanici

I sindacati deihanno annunciato unonazionale per domani, 28. L’agitazione è stata indetta per chiedere la riapertura delle trattative sui contratti collettivi che riguardano il settore.Le motivazioni dello“Senza contratto si sciopera” è lo slogan scelto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per la giornata di mobilitazione di otto ore, con l’obiettivo di riconquistare il contratto nazionale dell’industria metalmeccanica, sottoscritto con Federmeccanica e Assistal, e ottenere il rinnovo del contratto delle PMI firmato con Unionmeccanica-Confapi.“In occasione dell’incontro di ieri – spiegano i sindacati in una nota – si sono interrotte anche le trattative per il rinnovo del CCNL delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, mentre il negoziato per il contratto dell’industria è già fermo dallo scorso 12 novembre”.