Quifinanza.it - Scioperi ad aprile 2025, il calendario completo

Così come avvenuto nel corso del mese di marzo, anche adi cittadini abituati a utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti dovranno segnare sulalcune date contraddistinte dadei lavoratori del settore trasporti. Ci sarà, come previsto dalla legge, il periodo di garanzia che tutela le festività pasquali, ma questo non impedirà le agitazioni sindacali in altri giorni, con le mobilitazioni che interessano il trasporto pubblico locale, la rete ferroviaria e il trasporto aereo.1: sciopero TPL a Messina, Savona e VicenzaLa prima data di sciopero del mese interesserà il trasporto pubblico locale. L’1, nonostante sia stato scongiurato il rischio fermo nazionale grazie all’accordo raggiunto per il rinnovo del contratto del settore trasporti, il TPL si fermerà in alcune città:Messina, fermo di 8 ore (dalle 16:00 alle 23:59) indetto da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Orsa Trasporti;Savona, 4 ore di mobilitazione (dalle 10:15 alle 14:15) proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa-Cisal e Sial Cobas;Vicenza, sciopero di 4 ore (dalle 17:00 alle 21:00) voluto da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e USB Lavoro Privato.