Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli fuori dalla finale del Big Air ai Mondiali. Non basta una superba terza run

non è riuscito a qualificarsi alladel Big Air ai2025 di sci, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). L’azzurro si era presentato con grandi ambizioni in terra elvetica e puntava a essere grande protagonista in questa specialità, soprattutto dopo aver vinto l’ultima gara di Coppa del Mondo in quel di Tignes. A differenza di quanto successo in Francia, però, l’emiliano ha faticato a ingranare ed è rimastolotta per le medaglie.Il fratello maggiore di Flora, che ieri era riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo di sabato sera, è stato strepitoso nellarun (93.75) dopo il 79.75 in apertura e il 56.50 nellaprova, ma purtroppo non èto per meritarsi la partecipazione agli atti conclusivi. L’azzurro ha così chiuso al settimo posto con il punteggio complessivo di 173.