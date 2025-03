Oasport.it - Sci alpino, l’Italia ha vinto la Coppa del Mondo per Nazioni! Apoteosi nella classifica femminile

Leggi su Oasport.it

ha conquistato ladelperdi sci. Il Bel Paese si è impostoa squadre, chiudendo in maniera semplicemente strepitosa un’annata agonistica davvero da brividi, condita da dodici vittorie nel massimo circuito internazionale itinerante (dieci per mano di Federica Brignone e due firmate da Sofia Goggia). Si tratta di una meritatissimadi squadra, che arriva per la terza voltanostra storia dopo i trionfi del 2017 e del 2020.Il sigillo è arrivato al termine dello slalom di Sun Valley, l’ultima gara di questa memorabile stagione. Mancava soltanto la matematica per fare la festa: la Svizzera avrebbe dovuto monopolizzare il podio con Camille Rast, Melanie Meillard e Wendy Holdener, sperando contestualmente che Lara Della Mea e Martina Peterlini non finissero nelle prime quindici posizioni, ma lo scenario è stato ben lontano dal materializzarsi e cosìha potuto gioire.