Oasport.it - Sci alpino, Lara Della Mea: “Mi porterò dietro il ricordo della medaglia d’oro ai Mondiali”

Leggi su Oasport.it

Mea si è piazzata 18ma nello slalom speciale femminile valido per le Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, andato in scena a Sun Valley, nell’Idaho (Stati Uniti): l’azzurra non ha raccolto punti, dato che in questa gara soltanto le prime 15 li ricevono.La gara è stata vinta dalla padrona di casa statunitense Mikaela Shiffrin, mentre la croata Zrinka Ljutic si è aggiudicata la Coppa del Mondo di slalom. L’altra azzurra che si era qualificata per le Finali in questa specialità, Martina Peterlini, era uscita nella prima manche.Al sito federale l’azzurraMea ha tracciato il bilanciogara estagione: “Oggi ci ho provato, ho attaccato tantissimo, ma ho fatto qualche errorino qua e là. Posso essere soddisfatta per la mia stagione, perché ho avuto più continuità rispetto al passato.