Oasport.it - Sci alpino, Haugan in testa nello slalom di Sun Valley: duello Kristoffersen-Meillard per la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Timonha firmato il miglior tempo nella prima manche dellodi Sun, ultima gara stagionale delladeldi sci. Il norvegese si è reso protagonista di una brillante prova sulle nevi statunitensi, riuscendo a fare la differenza nel tratto centrale e tagliando il traguardo con il tempo di 51.39. La lotta per la vittoria è però apertissima in vista della seconda manche che andrà in scena alle ore 20.00 italiane.Lo scandinavo ha infatti un vantaggio di dieci centesimi nei confronti del francese Clement Noel e di 0.14 sul connazionale Henrik, entrambi capaci di recuperare un paio di centesimi nell’ultimo settore. Questo terzetto si contenderà il gradino più alto del podio, ma attenzione al tentativo di rimonta da parte dell’austriaco Fabio Gstrein (quarto a 0.