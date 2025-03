Oasport.it - Sci alpino, con lo slalom di Sun Valley si chiude la stagione: Kristoffersen vuole la Coppa di specialità

Henrikcalerà il poker? Questa è la grande domanda che aleggia sopra lodelle Finali didel Mondo maschile 2025 in corso di svolgimento a Sun(Idaho, Stati Uniti). L’ultima gara dell’intera annata per il comparto maschile. Ci attende grande spettacolo e tanta incertezza, come sempre avviene tra i rapid gates.Iniziamo, intanto, con il programma della gara odierna. Lomaschile delle Finali delladel Mondo prenderà il via con la prima manche alle ore 17.00 italiane (le ore 10.00 locali) mentre la seconda scatterà alle ore 20.00 erà l’intera.Sulla pista denominata Bald Mountain sarà in palio sia l’ultimodell’annata, sia ladi, dato che quella generale è già andata da tempo nelle mani di Marco Odermatt. Ancora in lizza, come detto, Henrikcon 612 punti e un bottino rassicurante di 47 punti su Loic Meillard, mentre Clement Noel accusa 86 punti ed è quasi tagliato fuori.