School Experience 4 svelati i titoli dei film vincitori Gran finale a Giffoni dal 7 all’11 aprile

Si avvia alla conclusione il progetto4, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato dae promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, arrivato alla sua quarta edizione. Sono stati annunciati tutti idi questa edizione. Per l’intera durata dell’evento, infatti, c’è stato un concorso dedicato a lungometraggi (Feature) e cortometraggi (Short) realizzati da registi italiani e stranieri, oltre ad una competizione dedicata alle opere prodotte dalle scuole o da associazioni culturali (Your). Tutte le categorie sono state divise per diverse fasce d’età a seconda della destinazione e della fruizione delle opere in concorso.4 – fortemente voluto da Claudio Gubitosi, fondatore di, con la direzione scientifica di Antonia Grimaldi e il project manager Marco Cesaro, responsabile del Dipartimento Progetti Speciali – ha dato vita ad un viaggio intensissimo che ha coinvolto tutta l’Italia, interessando otto regioni.