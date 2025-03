Lanazione.it - Schiaccino e forno Mangiapane. Brunch, caffetteria, lievito madre. Qui la semplicità è innovazione

Tra le mura storiche di una città che cambia e si rinnova,, è il progetto gastronomico ambizioso e innovativo, portato avanti da quattro intraprendenti under 40. Alberto Gramigni, Filippo Brachetti con i soci Lorenzo Gori e Guido Gramigni, sono loro l’anima giovane di un locale che punta a ribaltare il concetto classico di ristorazione. «La società Food Fabbrica srl nasce nel 2018 con l’obiettivo di sviluppare progetti in ambito food e ristorazione. Il primo progetto è stato, rilevato dai vecchi proprietari e spostato inizialmente nei locali dello storico caffè del teatro accanto al Metastasio - spiega Gramigni -. L’intento era di creare un format semplice, ma innovativo con combinazione di vini e panificati artigianali così come siamo stati tra i primi a portare avanti la filosofia dei vini naturali».