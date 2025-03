Ilfattoquotidiano.it - “Scena è scritta male, il percorso del personaggio è sbagliato”: lo sfogo di Giacomo Giorgio contro gli sceneggiatori di Mare Fuori. Ecco cosa succede nella 5 stagione

/Ciro Ricci spara a zero suglidi5. L’attore, con una solida fanbase social, è intervenuto su Instagram per chiarire il suo ritorno anchequintadella fiction Rai. Gli ultimi episodi di5 sono infatti su RaiPlay, e in chiaro su Rai2, e ildi Ricci fa di nuovo capolino negli episodi finali in una veste che non ha soltanto scatenato la curiosità dei fan ma un vero e proprio fastidio da parte dell’attore. “Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gliscrivono, non nell’inventarle. Siamo pagati per questo”, ha spiegatosu Instagram. “Spesso, come per questadi, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché ildele perché la”.