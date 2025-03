Palermotoday.it - Scambiavano foto e video pedopornografici in rete: scattano 5 arresti e 3 denunce

Migliaia di filecon bambini anche piccolissimi scambiati on line: è questo che ha scoperto il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Sicilia occidentale, coordinato da Stefano Sorrentino, tra la città e la provincia, arrivando - in seguito ad otto perquisizioni - ad.