Lanazione.it - Scaldabiberon senza fili e ultra compatto: perfetto per viaggi e passeggiate, SCONTATISSIMO

Leggi su Lanazione.it

Ti trovi spesso ino e hai necessità di scaldare il latte che dai al tuo bambino? Oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile uno sconto del 20% sulloche viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 43,99€. Approfittane ora! Acquista loin offerta: latte sempre caldo per i tuoi bambini Con le sue dimensioni compatte e un peso di soli 280 grammi, questoper neonati semplifica il momento della pappa e ti consente di scaldare il biberon o le pappe ovunque sei, in modo tale da poter dare il latte caldo e di massima qualità in ogni momento, anche ino. Potrai, dunque, preparare da mangiare per il tuo bambino anche quando sei fuori casa perché questoportatile ha una batteria che consente di utilizzarlo fino a 8 volte; quando serve lo puoi ricaricare in sole 2 ore tramite il cavo USB incluso.