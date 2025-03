Oasport.it - Scacchi: Bluebaum vince gli Europei 2025. Nessun italiano qualificato per la World Cup

Si sono conclusi quest’oggi gliindividuali didi scena a Eforie Nord, in Romania. Al termine della giornata, a condividere la prima posizione sono in tre: i tedeschi Matthias(patta in 5 mosse con l’azero Nijat Abasov) e Frederik Svane (gran vittoria sullo spagnolo Daniil Yuffa) e l’israeliano Maxim Rodshtein (successo sull’armeno Shant Sargsyan). La vittoria, però, non può essere assegnata a tutti e tre con 8,5/11: attraverso un complesso sistema di spareggi tecnici si va dunque a determinare inil vincitore davanti a Svane e a Rodshtein.si qualifica per laCup, a seguito dei risultati di questo ultimo giorno. Primo fra tutti a determinare questa conclusione è ciò che accade a Francesco Sonis, sconfitto con il Bianco dall’ungherese Benjamin Gledura.