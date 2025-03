Ilfattoquotidiano.it - Satispay introduce nuove commissioni, gli esercenti protestano: “Non accetteremo più i pagamenti con l’app”

Dal 7 aprilelicazione per il pagamento digitale tramite smartphone, aumenta le. La start-up cuneese, infatti, una nuova commissione per i commercianti pari all’1% dell’importo per le transazioni sotto i 10 euro (che fino a oggi erano gratis). Una novità che ha fatto scattare sul piede di guerra gli. Tra i gestori di bar e tabacchi (doveè molto utilizzata dai clienti) monta la protesta e tanti annunciano l’intenzione di non accettare più questo metodo di pagamento.Accettata in circa 400.000 negozi in tutta Italia,licazione è ritenuta adesso non più conveniente per molti.”In questo esercizionon sarà più accettato come metodo di pagamento”, recita il cartello di una tabaccheria, come riporta La Stampa che ha raccolto gli sfoghi di tantipiemontesi che criticano quelle che definiscono “tasse occulte” come lesuicon carta.