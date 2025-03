Dayitalianews.com - Sardegna: è morto il camionista 42enne travolto dall’auto accesa da un bambino

Leggi su Dayitalianews.com

La tragedia è andata in scena ad Ossi la scorsa domenica durante la festa di compleanno del figlio della vittima.Gianfranco Pilo è. Il corpo deldi Ossi,la scorsa domenicada un bimbo di 10 anni, si è spento, fino alla dichiarazione della morte celebrale. Al punto che i familiari hanno già autorizzato l’espianto degli organi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti Gianfranco Pilo – dopo la festa di compleanno del figlio – stava riaccompagnando a casa uno dei compagnetti di suo, quando è accaduta la tragedia. Sembrerebbe infatti che l’amichetto del figlio avesse espresso il desiderio di mettere in moto un’auto e Gianfranco Pilo ha accontentato il suo desiderio. Purtroppo però – mentre la vittima si trovava vicino alla portiera aperta del passeggero, ilavrebbe tentato di accendere l’auto che è partita in avanti e ha spinto la vittima contro la ringhiera del cortile.